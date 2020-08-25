Темп роста трудоустройства в Тульской области вернулся к уровню до пандемии

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек получили работу на предприятиях и в организациях Тульской области с мая по август 2020 года, что соответствует показателям до пандемии коронавируса. До конца года около 2 тыс. человек планируется направить на переобучение по программам нацпроектов "Демография" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости", сообщила пресс-служба правительства региона.

"В мае в регионе стартовала информационная кампания "Работа есть", направленная на информирование жителей об имеющихся вакансиях и возможностях повышения квалификации и переобучения. Это позволило трудоустроить более 7 тыс. человек", - говорится в сообщении. Отмечается, что показатели вернулись к уровню до пандемии.

По данным пресс-службы, эта тема во вторник обсуждалась на встрече губернатора Алексея Дюмина с профильным заместителем председателя правительства региона Ольгой Гремяковой и директором областного Центра занятости населения Еленой Щукиной. Отмечено, что в рамках нацпроектов "Демография" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости" порядка 1 тыс. человек уже участвуют в программах переобучения, до конца 2020 года это количество увеличится вдвое. "Необходимо усилить взаимодействие с работодателями региона по наполнению банка вакансий не только по уже имеющимся вакансиям, но и по тем рабочим местам, которые должны открыться в ближайшем будущем", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Как сообщалось ранее, уровень безработицы в Тульской области в первом полугодии 2020 года вырос на 2,32%, это связано с тем, что в период пандемии на предприятиях было высвобождено около 1,3 тыс. вакансий, еще 13 тыс. жителей, потерявших работу в других регионах, встали на учет по месту прописки. По данным на июль, в базы центров занятости населения региона внесено 21,6 тыс. вакансий, число безработных составило 20,4 тыс. По данным заместителя председателя облправительства Григория Лаврухина, по итогам 2020 года прогнозируют увеличение безработицы до 2,5% по отношению к показателям на начало года.