В трех пригородах Якутска построят дороги за счет допфинансирования по нацпроекту

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Выделенные Дорожным фондом Якутии дополнительные 82,2 млн рублей направят на строительство дорог в трех пригородах Якутска. Работы проведут по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили ТАСС в среду в региональном Минтрансе.

"В августе заключено соглашение с мэрией города Якутска благодаря дополнительному финансированию в размере 82,2 млн рублей на увеличение объема межбюджетных трансфертов с 589 млн - до 671,2 млн рублей. Так, дополнительно предусмотренные средства направят на финансирование проектирования объектов, запланированных в 2021-2023 годы по нацпроекту, и строительство подъездных дорог в селах Табага, Тулагино и Хатассы (входят в городской округ Якутска)", - сказал представитель министерства.

Общая протяженность дорог в пригородах составит 10,3 км, их ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

Всего в республике в 2020 году отремонтируют 186,09 км региональных дорог и 23,5 км улично-дорожной сети Якутска. В министерстве отметили, что все работы идут в соответствии с графиком.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.