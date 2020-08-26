В Приморье 19 фермерских хозяйств получили от правительства края гранты до 3 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Правительство Приморского края выделило за два года жителям региона 19 грантов на общую сумму 55,3 млн рублей для создания крестьянско-фермерских хозяйств, сообщила в среду пресс-служба правительства края. Последними были выданы четыре гранта на разведение овец, перепелов и выращивание клубники.

"Выдано четыре гранта на общую сумму почти 12 млн рублей. В год хозяйства планируют производить молока - 130 тонн, мяса перепела - 10 тонн, 500 тысяч яиц, баранины - 3,5 тонны, а также до 9 тонн клубники с гектара. Получить господдержку до 3 млн рублей можно на создание крестьянско-фермерских хозяйств в области растениеводства и животноводства. Такой возможностью уже воспользовались 19 хозяйств края (за 2019 и 2020 годы - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в текущем году конкурс завершен, всего за два года выдали грантов на общую сумму 55,3 млн рублей.

Конкурс "Агростартап" проводится в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К 2024 году в крае планируется дополнительно вовлечь в сферу сельского хозяйства 26 новых организаций и почти 580 человек, в том числе индивидуальных фермерских хозяйств.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.