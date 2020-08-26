На Камчатке началась всероссийская акция "Сохраним лес"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 августа. /ТАСС/. Камчатка в среду открыла всероссийскую акцию по восстановлению зеленых насаждений "Сохраним лес". Первыми деревья высадили замглавы Минприроды РФ - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Кампания "Сохраним лес" проводится при поддержке Минприроды и Рослесхоза. Сейчас леса восстанавливаются только на 80%, к 2024 году этот показатель должен составлять 100% благодаря национальному проекту "Экология", в рамках которого проводится кампания. Акция по восстановлению зеленых насаждений с помощью волонтеров призвана сформировать культуру экологически ответственного поведения по отношению к лесу.

"Всероссийская акция "Сохраним лес" была организована при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в прошлом году, когда ряд регионов Сибири и Дальнего Востока особенно пострадали от лесных пожаров. В этом году мы даем старт высадкам на Камчатке. Отсюда начнется шествие акции "Сохраним лес" по всей стране", - сказал Аноприенко, слова которого приводит пресс-служба.

В 2019 году в акции, которая прошла в рамках нацпроекта "Экология", приняли участие около 3 млн человек, тогда высадили более 37 млн деревьев. В этом году организаторы акции планируют высадить 40 млн деревьев. Особое внимание будет уделено регионам, наиболее пострадавшим от лесных пожаров: Республике Якутия, Ханты-Мансийскому автономному округу, Красноярскому краю и Иркутской области.

Принять участие в акции может каждый. Все места посадок в регионах будут нанесены на специальную интерактивную карту на сайте сохранимлес.рф, где с помощью геолокации можно будет найти координаты ближайшей к пользователю точки посадки, количество деревьев, виды саженцев, контакты координатора и приехать посадить саженцы.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).