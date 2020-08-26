Почти 5 тыс. школ с низкими образовательными результатами получат поддержку до 2022 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Порядка 250 российских школ с низкими образовательными результатами получат в 2020 году поддержку в рамках проекта "500+", в следующие два года их число возрастет до 5 тысяч. Об этом в среду сообщила пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на замглавы ведомства Бориса Чернышова.

"Для реализации задачи по повышению качества образования нельзя не отметить важность проекта "500+". Он появился и будет развиваться, чтобы оказать помощь школам с низкими образовательными результатами. В 2020 году помощь планируется оказать 250 школам из 20 регионов, а в 2021-2022 годах практически 5 тыс. школ войдут в этот проект", - сообщил Чернышов.

Проект утвержден в 2020 году как составная часть федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Он направлен на повышение качества общего образования и улучшение результатов школьников в международных исследованиях по оценке образовательных достижений обучающихся PISA. Основная задача проекта - организация методической поддержки школ с низкими образовательными результатами. Исполнителем по данному проекту определен Рособрнадзор.

"В рамках проекта "500+" будет создана технологическая инфраструктура обмена опытом и информацией для учителей, методической помощи учителям, находящимся в разных регионах и работающим в разных условиях. Каждый регион войдет в эту программу. Ресурсное обеспечение школ будет реализовано в рамках национального проекта "Образование", - добавил Чернышов.