Ответственные за "цифру" появятся во всех органах исполнительной власти субъектов РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Заместители руководителей региональных органов исполнительной власти, ответственные за цифровую трансформацию, появятся во всех субъектах РФ в ближайшее время. Об этом заявил по итогам совещания в среду с губернаторами вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

В ходе совещания Чернышенко напомнил о новых целях национального развития страны до 2030 года, поставленные президентом Владимиром Путиным, в частности повышение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики, социальной сферы и госуправления, обеспечение 97% домохозяйств широкополосным интернетом, четырехкратное увеличение инвестиций в российские IT-решения.

По словам Чернышенко, для решения этих целей необходима совместная упорная работа в части повышения "цифровых компетенций" на уровне регионов. Так, для координации работы по цифровой трансформации по поручению премьер-министра в федеральных министерствах, агентствах и службах были созданы специальные подразделения, за работу которых отвечают заместители глав ведомств - руководители цифровой трансформации. Также ответственные за "цифру" руководители назначены на уровне регионов.

"Следующий шаг - это назначение заместителей руководителей региональных органов исполнительной власти, ответственных за цифровую трансформацию, в ближайшее время", - уточнил вице-премьер.

В начале года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи подготовить и разослать в федеральные министерства и ведомства требования к кандидатам на должности ответственных за цифровую трансформацию заместителей глав этих учреждений. Соответствующий документ был разослан в более полусотни ведомств.

Кроме того, сегодня разрабатывается федеральный рейтинг цифрового развития регионов, который оценивает ряд параметров, включая готовность цифровой инфраструктуры, рост производительности труда, удовлетворенность граждан и бизнеса.