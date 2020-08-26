В Смоленской области с сентября начнут внедрять сертификаты на допобразование детей

ТАСС, 26 августа. Родители школьников Смоленской области с сентября 2020 года смогут получать сертификаты на дополнительное образование по выбранной ими программе, сообщил в среду в своей статье, посвященной развитию образования в регионе, губернатор Алексей Островский.

"Хочу сказать несколько слов и о навигаторе дополнительного образования, запуск которого состоялся в прошлом году. В полной мере он начнет работу с сентября. Суть проекта - во внедрении принципа "деньги следуют за ребенком" в сферу допобразования. Каждый родитель получит на ребенка сертификат, который нужно будет принести в учреждение дополнительного образования при выборе той или иной программы обучения", - сообщил Островский.

По его данным, исходя из количества набранных учреждениями образования сертификатов, будет определяться объем их финансирования. "Причем ребенок в перспективе сможет выбирать не только между муниципальными учреждениями, но и между частными. Новый принцип обеспечит сфере дополнительного образования здоровую конкуренцию, а самое главное - возможность оперативно откликаться на потребности и желания наших детей", - отметил губернатор.

Портал "Навигатор дополнительного образования" в Смоленской области начал работу в конце 2019 года в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". На сайте размещена информация об учреждениях дополнительного образования, которые предлагают программы по естественнонаучному, художественному, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому и техническому направлениям. В регионе, по данным областного департамента образования, реализуется свыше 1,4 тыс. дополнительных общеобразовательных программ, в секциях, клубах, мастерских, школах творческого развития занимаются около 67 тыс. школьников, что составляет 75% от их общего числа.

Нацпроект "Образование", общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.