В Ульяновске до конца 2030 года планируется построить шесть новых мостов

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ульяновские власти построят шесть новых мостов в областном центре до конца 2030 года. Об этом в среду доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Сергей Морозов на совещании с членами правительства РФ, которое прошло в режиме видео-конференцсвязи.

"В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы запускаем программу "Мосты города" и намерены построить буквально до 2024 года четыре моста, до 2030 года - еще два, то есть не менее шести мостов в самом городе Ульяновске. А это позволит соединить нам новые микрорайоны, создать новые площадки для строительства жилья, сформировать красивые рекреационные и парковые зоны", - сказал Морозов.

Губернатор также заявил о проблеме, которую власти региона не смогут решить своими силами. "Это расчистка русла реки Свияги. И здесь нам нужна будет помощь, которую мы, надеюсь, получим от нашего правительства", - пояснил он.

Морозов также поблагодарил президента за дополнение национального проекта направлением "Мосты и путепроводы". "Очень правильно, Владимир Владимирович, что вы приняли решение дополнить национальный проект пятым федеральным проектом "Мосты и путепроводы". Очень важно, спасибо вам огромное", - отметил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.