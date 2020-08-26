Минобрнауки выделит научным организациям и вузам на новое оборудование более 4 млрд рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) объявило конкурс для лучших научных институтов и университетов, победители которого получат гранты на обновление оборудования в рамках нацпроекта "Наука" на общую сумму свыше 4,1 млрд рублей. Об этом сообщается в среду на сайте министерства.

"Минобрнауки проводит отбор заявок на получение грантов в форме субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на обновление приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки", - говорится в сообщении. Отмечается, что конкурс проводится в рамках нацпроекта "Наука".

Заявки на конкурс принимаются с 26 августа по 14 сентября 2020 года от ведущих научных организаций. В настоящее время к таким относятся более 300 - научные институты, научные центры, университеты России. Общий объем финансирования, предусмотренный в бюджете на гранты победителям конкурса, - свыше 4,1 млрд рублей. Оценивать заявки будет комиссия, состав которой утверждается Минобрнауки. Она же определит размер каждого гранта, который в итоге получат победители конкурса.

Организации, которые получат финансирование, должны будут достичь ряда показателей. В частности, обновить приборную базу не менее чем на 4%, обеспечить загрузку оборудования на 80%, при этом на нем должны работать исследователи и из других организаций (не менее 20% от пользователей оборудования). Кроме того, не менее 15% проводимых на оборудовании исследований должны возглавлять молодые ученые в возрасте до 39 лет.

В мае 2020 года министерство подвело итоги аналогичного конкурса - его победителями стали 142 организации, среди которых распределено свыше 9,1 млрд рублей. Первый конкурс на обновление приборной базы Минобрнауки провело в 2019 году. В нем могли принять участие только ведущие академические институты, тогда поддержку получили 111 организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей.

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.