Под Волгоградом намерены оборудовать системой орошения более 8 тыс. га участков

ВОЛГОГРАД, 26 августа. /ТАСС/. Аграрии Волгоградской области планируют ввести в использование более 8 тыс. га орошаемых участков для выращивания зерновых, сои, картофеля, а также кормовой базы для скота. 2,6 тыс. га из них будут оборудованы в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"В Волгоградской области мелиоративные площади с 2014 года увеличились почти вдвое - до 58,5 тыс. гектаров. В 2020 году в регионе планируют сдать еще более восьми тысяч гектаров орошаемых полей, в том числе 2,6 тысячи по нацпроекту", - говорится в сообщении.

Планы поселений

Отмечается, что в Левчуновском сельском поселении региона в этом году планируют оборудовать системой мелиорации 1 тыс. га земель, еще 650 га намерены ввести в следующем.

"На орошаемых полях уже возделывают силосную и зерновую кукурузу, которая является основой кормовой базы для птицефабрики, входящей в состав агрофирмы "Восток". Сегодня высота растений, которые целиком идут на корм животным, уже достигает 4,5-5 метров, урожайность культур возросла почти в три раза", - уточнили в администрации.

Кроме того, еще 1 320 га орошаемых земель планируют сдать в Ленинском поселении в текущем году. Стоимость объектов составляет 235 миллионов рублей.

"В Ленинском сельском поселении на новых орошаемых участках выращивают сою - аграрии ООО "Лидер" планируют расширить экспортные поставки этой культуры, которой в засушливых условиях Заволжья необходим полив", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что компания выращивает зерновые, кукурузу, сафлор, горчицу, картофель и уже ввела в работу 3,7 тыс. га участков за 366 млн рублей.

Экономия для производителя

Отмечается, что власти Волгоградской области прорабатывают вопрос по снижению тарифов на электроэнергию для тех, кто использует в сельхозпроизводстве орошение. Инициативы уже вышли на федеральный уровень.

Развитием орошения в Волгоградской области власти занимаются последние несколько лет, за это время в регионе заменили насосные станции на большом оросительном канале, это позволяет увеличивать поливные поля и привлекать инвесторов. За счет государственной поддержки компенсируется до 70% затрат на строительство или реконструкцию объектов.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.