Власти планируют повышать доверие россиян к ИИ через СМИ и соцсети

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Власти займутся повышением уровня доверия граждан к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Для этого предлагается запустить популяризационную кампанию в СМИ и соцсетях по этой теме и создать национальный онлайн-портал по ИИ, следует из проекта паспорта федерального проекта "Искусственный интеллект", который есть в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, его подлинность подтвердили два источника, знакомые с процессом подготовки документа.

В проекте говорится, что в 2021 году должны быть разработаны и утверждены актом правительства "правила предоставления субсидии на проведение мероприятий по повышению уровня доверия к ИИ, включая проведение популяризационной кампании по освещению темы ИИ в цифровых (социальные сети, цифровые медиа) и традиционных (радио, офлайн-каналы) каналах, формирование индекса доверия ИИ (доля респондентов, выразивших готовность использовать технологии ИИ в повседневной жизни) и проведение лекций по тематике ИИ". При этом к 2024 году должно быть проведено не менее 170 лекций по ИИ, а совокупный охват кампании должен составить 33 млн человек. Индекс доверия ИИ предлагается проводить ежегодно.

Кроме того, в рамках популяризации темы будет создан национальный онлайн-портал в сфере ИИ, его разработка намечена на 2021 год.

Среди других мероприятий, которые предлагается включить в паспорт федерального проекта, есть внедрение ИИ-решений во всех отраслях экономики (сельское хозяйство, транспорт, здравоохранение, энергетика и так далее), разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих отношения в связи с развитием ИИ, подготовка кадров в сфере ИИ, поддержка научных исследований и разработка программного обеспечения, в котором используются технологии ИИ.

Работа продолжается

Общее финансирование федпроекта оценивается в 27,7 млрд рублей, следует из документа. При этом из бюджета предлагается направить 22,5 млрд рублей. В АНО "Цифровая экономика" подтвердили порталу эту сумму. "На данный момент выделенное финансирование на достижение результатов федпроекта составляет порядка 22 млрд рублей. Работа над паспортом проекта продолжается", - сообщил директор направления "Цифровые технологии" организации "Цифровая экономика" Сергей Наквасин.

По его словам, за последнее время была проведена большая работа по согласованию федерального проекта. "Согласно поручению президента, эту работу мы завершим в ближайшее время и до конца августа получим целевую версию федерального проекта. Экспертная группа рассмотрит все озвученные замечания. В первую очередь это касается конкретизации связей с другими источниками финансирования мероприятий", - добавил он.

В Минкомсвязи от комментариев отказались, лишь отметив, что продолжают работу по формированию федпроекта ИИ.

О федеральном проекте

В июле президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к осени утвердить отдельный федеральный проект "Искусственный интеллект" и обеспечить его финансирование, в том числе за счет бюджетных средств нацпрограммы "Цифровая экономика". Он должен стать седьмым федпроектом нацпрограммы. Позже, 22 августа, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что текст документа будет опубликован "буквально на днях".