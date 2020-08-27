ДВФУ проводит апробацию приложений виртуальной реальности для российских школ

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты центра национальной технологической инициативы Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проводят апробацию образовательных приложений VR (виртуальной реальности) и AR (дополненной реальности), которые российские школы смогут использовать в учебном процессе. Присоединиться к программе могут представители учебных заведений и разработчики образовательных приложений, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Программу всероссийской апробации образовательных приложений виртуальной и дополненной реальности проводит центр национальной технологической инициативы по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" Дальневосточного федерального университета (Центр НТИ ДВФУ по VR/AR). Результаты апробации позволят образовательным учреждениям получить доступ к качественному и эффективному программному обеспечению и перейти на использование виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе. В свою очередь технологические компании и предприниматели могут заявить о себе и предложить свои разработки для использования в рамках школьной программы", - сообщили в университете.

Проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов отметил, что инициатива вуза направлена на внедрение технологий виртуальной и дополненной реальности в систему общего образования, что в перспективе позволит использовать современные форматы обучения в школах. "Это, действительно, первый в России опыт полномасштабной апробации технологий виртуальной реальности. С учетом современных вызовов и рисков, востребованность VR/AR технологий в школьном образовании заметно повышается, поэтому команда Центра НТИ прикладывает колоссальные усилия для повышения в первую очередь качества обучающего контента", - сказал он.

Уже проводится опрос среди учителей и руководителей средних учебных заведений о текущей оснащенности школ и готовности педагогов внедрять новые технологии в учебные планы. Программа предусматривает интенсивы для педагогов по работе с VR-оборудованием и запуску приложений. До 10 сентября открыта регистрация для компаний, желающих предоставить демодоступ к своим образовательным приложениям. Предварительную оценку контента проведут специалисты ДВФУ, "Сколково", независимые эксперты и представители компаний-участников консорциума по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Центр НТИ по направлению "Нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности" создан в ДВФУ в 2017 году. Одним из ведущих направлений его деятельности является применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе общего и среднего специального образования, апробация образовательного программного обеспечения в общеобразовательных организациях.

Программу апробации виртуальной и дополненной реальности направлена на решение задач, закрепленных в национальных проектах "Образование" и "Цифровая экономика", инициированных президентом РФ Владимиром Путиным.