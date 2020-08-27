В Приморье организовали курс для предпринимателей, открывающих частные детсады

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Обучающий курс "Бизнес для развития детства. Открытие детского сада" стартовал в четверг в городе Уссурийске Приморского края. Как сообщила журналистам председатель ассоциации дошкольного образования в регионе Юлия Агапова, обучение в течение двух месяцев пройдут 20 участников.

"У нас на курсе будут обучаться 20 человек - это бизнесмены или люди, желающие стать предпринимателями, из города Уссурийска. Курс будет длиться два месяца, и в нем будут как практические занятия, так и теоретические. По итогам предприниматели получат свидетельства о прохождении пожарного минимума, первой медицинской помощи, охране труда, посетят лучшие детские сады Владивостока", - рассказала Агапова.

По итогам обучения будет проведен конкурс среди уже работающих предпринимателей, и несколько из них получат целевые премии на обеспечение пожарной безопасности в детсадах. Обучение ведется в рамках исполнения задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По словам заместителя председателя правительства края Константина Шестакова, в этом направлении в крае уже работают 165 предпринимателей. При этом региону необходимо создать еще 3 тыс. мест для детей всех возрастов. Для поддержки этого бизнеса руководителям детсадов доступны льготные займы микрокредитной организации Приморского края.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы.