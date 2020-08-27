В Якутии волонтеры культуры отремонтируют юрту XIX века и благоустроят территорию музея

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Волонтеры культуры в Якутии примут участие в ремонте деревянной юрты XIX века и благоустройстве территории музея в Таттинском районе. Об этом в четверг ТАСС сообщила региональный координатор волонтеров культуры Ирина Тергюлева.

"Движение Suorun Omolloon FEST, в котором волонтеры культуры принимают участие, пройдет в Таттинском районе с 5 по 12 сентября. Мы приглашаем туда волонтеров, готовых отправиться на неделю в район, чтобы помочь в реставрации юрты-балагана, в котором в XIX веке жил политссыльный Василий Трощанский. Юрта находится на территории Черкехского историко-мемориального музея под открытым небом", - сказала Тергюлева.

Волонтеров обеспечат необходимыми материалами для ремонтных работ, а администрация музейного комплекса предоставит им инструменты и места для проживания. Для них проведут мастер-классы по сохранению и реставрации объектов исторического наследия.

"Волонтеры культуры принимают участие в раскопках на месте строительства будущего здания Арбитражного суда в центре Якутска. Волонтеры периодически по полдня - так как они параллельно еще работают - участвуют в раскопках. С учетом пандемии количество волонтеров ограничено, также из-за эпидемиологической ситуации перенесены некоторые проекты - такие, как "Школа волонтеров", - отметила координатор движения.

Всего в Якутии - более 370 волонтеров культуры. Их основные задачи - сохранение объектов культурного наследия, работа с учреждениями культуры, развитие турмаршутов, помощь в организации массовых мероприятий.

Программа "Волонтеры культуры" разработана в рамках федерального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" ("Творческие люди"). Национальный проект "Культура" создан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется с 2019 года по 2024 год. В рамках проекта в том числе строят и модернизируют сельские культурно-досуговые учреждения, создают виртуальные концертные залы, оснащают современным оборудованием библиотеки и организуется грантовая поддержка для любительских творческих коллективов.