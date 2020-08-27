Власти Кировской области подали заявку на софинансирование строительства пяти новых школ

КИРОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Кировской области подали заявку в Министерство просвещения РФ на выделение средств для строительства пяти новых школ в регионе, в том числе три из них планируют построить в областном центре, сообщил в четверг ТАСС первый зампред областного правительства Дмитрий Курдюмов.

По словам Курдюмова, в Кировской области есть потребность в строительстве школ, особенно серьезная нехватка - в областном центре. 23 июня Курдюмов рассказал журналистам, что, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, работы по нацпроекту "Образование" идут в соответствии с графиком, поэтому власти региона планируют привлечь дополнительные средства на строительство новых школ.

"Строительство нового здания школы - высокозатратное мероприятие, возможности областного бюджета позволяют планировать средства на строительство зданий общеобразовательных организаций, главным образом, на условиях софинансирования из федерального бюджета. В заявку на строительство школ в Кировской области на 2021-2022 годы, поданную министерством образования региона в Министерство просвещения Российской Федерации, было включено пять объектов, в том числе строительство трех школ в Кирове", - сказал Курдюмов.

По его словам, в настоящее время федеральные средства на 2021-2022 годы выделены на строительство только одной школы на 1 тыс. мест в микрорайоне "Радужный" в Кирове, работы начнутся в следующем году. По данным правительства области, с 2016 года в регионе построено шесть школ, три из них - в областном центре, одна школа в Зуевке и две школы в Шабалинском районе.

Ранее Кировская область благодаря активной работе по реализации нацпроекта "Демография" уже получила дополнительные средства на строительство детских садов. Так, в 2018-2020 годах из федерального бюджета региону были выделены 2 млрд рублей на строительство 19 детских садов, однако учитывая своевременный ввод объектов в эксплуатацию из резервного фонда правительства РФ в июле 2019 года выделили дополнительно 185,1 млн рублей на строительство еще одного детского сада в Кирове.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.