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Цветные сны: о желании делать лучше свой дом, сад и целые города

Ольга Бэдэнэу
© Юрий Березняк/ТАСС
54-летняя Ольга Бэдэнэу закончила курсы ландшафтного дизайна и теперь мечтает украшать города цветами

В 25 км от Анапы находится станица Раевская, население которой, по данным последней всероссийской переписи, составляет всего 10 тыс. человек. Краснодарский край известен своей богатой природой и мягким климатом, и в теплое время года здесь нередко проводятся выставки садоводов и фестивали цветов. Остаться здесь равнодушным к такой красоте невозможно, вот и Ольга Витальевна Бэдэнэу не только благоустраивает свой палисадник, но и прошла обучение по программе Ворлдскиллс по направлению "ландшафтный дизайн". О том, как умение обращаться с шуруповертом вселяет уверенность в себе, и мечтах работать в "цветочном" городе, - в материале ТАСС.

В 1988 году Ольга окончила Московский государственный университет природообустройства (в прошлом - Московский гидромелиоративный институт – прим. ред.) по специальности "инженер-гидротехник". "Тогда еще существовало распределение после вуза, и меня, молодого специалиста, направили работать в Анапу, заниматься водопроводными сетями. Здесь я и познакомилась с будущим супругом – в то время я была начальником, а он моим подчиненным", - улыбается Бэдэнэу, делясь воспоминаниями.

Когда Ольга вышла замуж, то переехала к мужу в станицу Раевская Новороссийского района, где они купили земельный участок и построили дом.

"У нас есть большой двор, палисадник, цветочная и виноградная арки, которые летом помогают укрыться от зноя. Тем более, что здесь оно не такое короткое, как в Москве. Даже в октябре выходишь на улицу – тепло, до сих пор еще много зелени, можно насладиться моментом и попить чай, кофе", - рассказала она.

Сегодня Бэдэнэу домохозяйка, и, будучи матерью двоих дочерей, младшей из которых 16 лет, является активным пользователем соцсетей. Сама женщина шутит, что современному родителю приходится быть в этом отношении "в тренде".

Вот так однажды, сидя в очереди в парикмахерской, она листала ленту новостей и случайно увидела информацию о наборе на новые бесплатные курсы в Анапе для людей старше 50 лет. Для того, чтобы записаться, нужна была лишь справка о том, что Ольга находится в предпенсионном возрасте. Оформив ее онлайн, Бэдэнэу подала заявку на обучение основам ландшафтного дизайна.

"Во-первых, мне это просто интересно. Во-вторых, мне хочется облагородить территорию у дома, все украсить. Это немаловажная задача – сделать так, чтобы было приятно глазу, чтобы не просто всё было в плитке и бетоне, но и цветах. И я решила, что новые знания будут полезны, и вообще это что-то такое женское", - считает Ольга.

Снова за парту

Обучение должно было стартовать в ноябре в Анапском сельскохозяйственном техникуме, но из-за болезни мужа Бэдэнэу решила войти в состав следующей группы в марте. В то время никаких ограничений из-за пандемии еще не было, и весь курс прошел в очном формате. Занятия были очень интенсивными и шли в течение месяца, шесть дней в неделю по 4 часа.

"Мне приходилось из станицы ездить в Анапу, а это 25 км. Для Москвы или Санкт-Петербурга это небольшое расстояние, потому что там хорошая транспортная инфраструктура. А у нас здесь только маршрутное такси и автобусы ходят, и не всегда по расписанию. Но я изощрялась, находила возможности – например, доезжала до соседней станицы, откуда маршрутки до Анапы уже ходят чаще", - рассказала Ольга.

Время от времени подвозил и супруг. Ему нравилось, что жена познает что-то новое и применяет это в быту, например, благоустраивая их двор.

Описание
© Юрий Березняк/ТАСС

По словам Бэдэнэу, вели обучение в основном молодые педагоги, которые были старше своих "студентов", но несмотря на это, вся группа относилась к ним с большим уважением и слушала очень внимательно. А на самих курсах собрались представители самых профессий – от парикмахеров до медсестер. Почти у всех из них есть свои дома на юге, поэтому интерес к ландшафтному дизайну был неподдельным, а преподавателей "забрасывали" вопросами.

"Кто-то спрашивал, как лучше обрезать растения, кто-то – как лечить, и наши молодые преподаватели нам все объясняли. То есть возрастной категории не чувствовалось, что кто-то с опытом, а кто-то ничего не понимает, только теорию. Поэтому действительно занятия получились очень интересные, а мое техническое образование только помогало", - рассказала Ольга.

Была и практическая работа, говорит она. "Раньше я дома не пользовалась ни молотком, ни дрелью, ни шуруповертом, - я просто "ставила задачу" супругу, - смеется Бэдэнэу. – А на занятиях я это попробовала, и у меня даже появилось чувство какой-то уверенности в себе, что я это могу".

Вначале был чертеж

Несмотря на распространенное представление о ландшафтном дизайне как о весьма романтичном направлении, это очень техническая область. "Ландшафтный дизайн, говоря простым языком, помогает красиво обустроить какой-то участок земли. Но для этого надо очень много знать: наименования цветов, на каком расстоянии их лучше высадить, какой ширины сделать дорожки, какое сделать покрытие и так далее. Вся эта информация заносится на схемы", - говорит Ольга.

Кроме того, важно уметь читать чертеж и уметь создавать его самим. "Всему этому нас учили в программе Autocad для проектирования, которую используют профессионалы", - пояснила Бэдэнэу.

По ее словам, часть новых знаний она уже использует на практике. "Очевидно, что одной теории тут недостаточно, здесь тоже нужен опыт, ловкость, то есть какие-то навыки еще предстоит наработать. Однако, что касается ухода за растениями, всей этой информацией я активно пользуюсь в своем саду. До этого у меня были лишь обрывочные знания, я часто делала что-то по совету знакомых или блогеров с YouTube. После обучения в моей голове все систематизировалось", - считает Ольга.

Что касается трудоустройства по новой профессии, то она видит для себя перспективы в большом городе. "В нашей станице сложно куда-то устроиться, однако мы находимся между двумя крупными городами – Анапой и Новороссийском, где многие как раз и работают. Когда начинается весна, там высаживают тысячи растений, за которыми, конечно, нужен уход. Это очень цветочный город, особенно много там тюльпанов. Однажды я ездила в Петербург и попала там на бал тюльпанов. Так я вам скажу, у нас не хуже, а может даже и лучше – такая красота", - говорит Бэдэнэу.

Именно с Новороссийском Ольга связывает свои надежды на будущее. "Сначала я шла учиться для себя, но сейчас у меня есть решимость, я понимаю, о чем мне говорят, как читать чертежи, чтобы выполнить задание. Поэтому я обязательно попробую найти работу на новом поприще", - заключила она.

Кристина Соловьева

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