Цветные сны: о желании делать лучше свой дом, сад и целые города

В 25 км от Анапы находится станица Раевская, население которой, по данным последней всероссийской переписи, составляет всего 10 тыс. человек. Краснодарский край известен своей богатой природой и мягким климатом, и в теплое время года здесь нередко проводятся выставки садоводов и фестивали цветов. Остаться здесь равнодушным к такой красоте невозможно, вот и Ольга Витальевна Бэдэнэу не только благоустраивает свой палисадник, но и прошла обучение по программе Ворлдскиллс по направлению "ландшафтный дизайн". О том, как умение обращаться с шуруповертом вселяет уверенность в себе, и мечтах работать в "цветочном" городе, - в материале ТАСС.

В 1988 году Ольга окончила Московский государственный университет природообустройства (в прошлом - Московский гидромелиоративный институт – прим. ред.) по специальности "инженер-гидротехник". "Тогда еще существовало распределение после вуза, и меня, молодого специалиста, направили работать в Анапу, заниматься водопроводными сетями. Здесь я и познакомилась с будущим супругом – в то время я была начальником, а он моим подчиненным", - улыбается Бэдэнэу, делясь воспоминаниями.

Когда Ольга вышла замуж, то переехала к мужу в станицу Раевская Новороссийского района, где они купили земельный участок и построили дом.

"У нас есть большой двор, палисадник, цветочная и виноградная арки, которые летом помогают укрыться от зноя. Тем более, что здесь оно не такое короткое, как в Москве. Даже в октябре выходишь на улицу – тепло, до сих пор еще много зелени, можно насладиться моментом и попить чай, кофе", - рассказала она.

Сегодня Бэдэнэу домохозяйка, и, будучи матерью двоих дочерей, младшей из которых 16 лет, является активным пользователем соцсетей. Сама женщина шутит, что современному родителю приходится быть в этом отношении "в тренде".

Вот так однажды, сидя в очереди в парикмахерской, она листала ленту новостей и случайно увидела информацию о наборе на новые бесплатные курсы в Анапе для людей старше 50 лет. Для того, чтобы записаться, нужна была лишь справка о том, что Ольга находится в предпенсионном возрасте. Оформив ее онлайн, Бэдэнэу подала заявку на обучение основам ландшафтного дизайна.

"Во-первых, мне это просто интересно. Во-вторых, мне хочется облагородить территорию у дома, все украсить. Это немаловажная задача – сделать так, чтобы было приятно глазу, чтобы не просто всё было в плитке и бетоне, но и цветах. И я решила, что новые знания будут полезны, и вообще это что-то такое женское", - считает Ольга.

Снова за парту

Обучение должно было стартовать в ноябре в Анапском сельскохозяйственном техникуме, но из-за болезни мужа Бэдэнэу решила войти в состав следующей группы в марте. В то время никаких ограничений из-за пандемии еще не было, и весь курс прошел в очном формате. Занятия были очень интенсивными и шли в течение месяца, шесть дней в неделю по 4 часа.

"Мне приходилось из станицы ездить в Анапу, а это 25 км. Для Москвы или Санкт-Петербурга это небольшое расстояние, потому что там хорошая транспортная инфраструктура. А у нас здесь только маршрутное такси и автобусы ходят, и не всегда по расписанию. Но я изощрялась, находила возможности – например, доезжала до соседней станицы, откуда маршрутки до Анапы уже ходят чаще", - рассказала Ольга.

Время от времени подвозил и супруг. Ему нравилось, что жена познает что-то новое и применяет это в быту, например, благоустраивая их двор.