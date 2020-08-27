В Кузбассе открыты первые в 2020 году фельдшерские пункты по нацпроекту "Здравоохранение"

КЕМЕРОВО, 27 августа. /ТАСС/. Модульные фельдшерские пункты открыты в двух сельских территориях Кузбасса, где проживают около 300 человек, в том числе дети, которым необходима постоянная медицинская помощь. Новые медпункты стали первыми в текущем году медицинскими учреждениями такого типа в регионе, созданными по нацпроекту "Здравоохранение", сообщил журналистам министр здравоохранения региона Михаил Малин.

"В Гурьевском муниципальном округе мы открыли два первых [в этом году] фельдшерских пункта нового формата в модульных зданиях, оснащенные самым современным оборудованием - это и кардиографы, и дефибрилляторы, и другое оборудование. Помещения оборудованы и для прививочной кампании, для экспресс-обследования пациентов, включая экспресс-исследования крови", - сказал Малин.

Один из новых фельдшерских пунктов появился в отдаленном селе Кочкуровка, которое расположено на границе с Алтайским краем. Там проживают 117 человек, в том числе 14 детей, раньше в селе не было своего медицинского пункта и жителям приходилось ездить в больницу в районном центре. В такой же ситуации были 179 жителей деревни Мостовая. Сейчас в населенных пунктах работают фельдшеры, они будут проводить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию.

По данным областного министерства здравоохранения, всего до конца текущего года в Кузбассе планируется построить 34 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных сельских территориях. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение" на эти цели будет направлено 125,3 млн рублей из федерального бюджета, на оснащение новым медицинским оборудованием - еще 22,5 млн рублей. Региональный бюджет выделит 10,2 млн рублей на подключение зданий к коммунальным сетям, а также по 300 тыс. рублей на благоустройство прилегающих к медпунктам территорий.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.