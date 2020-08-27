В Омской области в следующем году сдадут в эксплуатацию пять школ и девять детских садов

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Омской области достроят и сдадут в эксплуатацию пять школ и девять детских садов по нацпроектам "Образование" и "Демография" в 2021 году. Об этом рассказала в четверг журналистам министр образования региона Татьяна Дернова.

"К концу следующего года мы должны сдать пять школ - в [райцентрах] Исилькуль, Горьковское и Черлак, в микрорайоне "Ясная поляна" в селе Троицкое, на ул. Завертяево в Омске. И будет введено в строй 9 зданий детсадов на 1 851 место - семь из них на территории Омска, в [райцентре] Большеречье и "Ясной поляне", - сказала Дернова.

Она пояснила, что новые учреждения появятся в наиболее напряженных с точки зрения заполненности школ и очередности в детских садах микрорайонах. "Например в "Ясной поляне" сложная ситуация с учреждениями образования. Да, этот жилмассив расположен очень близко к городским школам и детсадам, но там и так большая наполняемость, поэтому свои собственные учреждения очень необходимы и причем давно", - подчеркнула глава министерства.

По ее словам, в этом году регион построил четыре детских сада, три из которых уже открылись, а один начнет свою работу в ближайшее время.

"Еще один объект этого года - это детский сад в поселке Иртышский. Это первый опыт совместной реализации такого проекта с хозяйствующим субъектом - птицефабрикой и правительством региона, - рассказала Дернова. - В поселке растет численность населения, мест не хватает, поэтому рядом с действующим детсадом появится еще одно здание на 140 мест". Также в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию новое здание школы на 1 122 места в микрорайоне "Амурский-2" в Омске.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.