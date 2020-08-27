В Новгородской области перевыполнили план по ремонту дорог на этот год почти на 100 км

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Ремонт более чем 340 км дорог регионального и межмуниципального значения завершили в Новгородской области, что превысило план на 2020 год на 98 км. На данный момент работы по приведению в порядок дорожного полотна в регионе продолжаются, сообщила пресс-служба правительства региона в четверг.

"По состоянию на 27 августа новое асфальтобетонное покрытие уложено на более 340 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Досрочное завершение работ по устройству верхнего слоя покрытия на объектах 2020 года позволило уже начать ремонт дорог, запланированных на 2021 год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства региона ТАСС уточнили, что эти дороги отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". План на 2020 год составлял 242 км. Таким образом в регионе уже отремонтировали 98 км, запланированных к реконструкции в 2021 году. В дорожных работах в регионе задействовали 363 специалиста и более 190 единиц, развернули четыре асфальтобетонных завода.

"Дорожный сезон 2019 года нас многому научил в части реализации масштабных нацпроектов. В 2020 году мы учли все трудности, которые замедляли наш темп в прошлом году и сейчас мы достигли максимально эффективного и непрерывного процесса ремонтных работ. График и объемы работ рассчитаны так, что подрядчик без остановок и без ущерба качеству выполняет ремонт, а лаборатории параллельно проверяют качество без остановки производственных процессов", - передает пресс-служба слова начальника ГОКУ "Новгородавтодор" Константина Куранова.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидировали половину мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличили доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизили доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.