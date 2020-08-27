В Свердловской области завершили реконструкцию парка за 23 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Лесопарк в поселке городского типа Верхняя Синячиха в Свердловской области обновили по нацпроекту "Жилье и городская среда". Здесь появились площадки для занятий спортом, выгула и тренировок собак, а также трасса для лыжников и роллеров, сообщили в Департаменте информационной политики региона в четверг.

"При поддержке областного и федерального бюджетов в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Верхней Синячихе Алапаевского района реконструировали и досрочно сдали в эксплуатацию лесопарк в районе поселкового стадиона "Орион". Общая стоимость реконструкции парка составила 23 миллиона рублей, большую часть из которых - 92 процента - взяли на себя областной и федеральный бюджеты", - говорится в сообщении с уточнением, что эскизный проект парка создавался при участии жителей поселка.

До реконструкции в парке была одна освещенная тропа для прогулок, сейчас появились вело-лыже-роллерная трасса, площадка для игры в пляжный футбол, уличные тренажеры, игровая зона для детей, сцена и площадка для выгула и тренировок собак. На территории установили урны, скамейки и велопарковки.

В ведомстве отметили, что по нацпроекту также благоустроили три дворовые площадки. "Совокупная стоимость работ составила 20 миллионов рублей, один миллион из них заплатили собственники помещений в многоквартирных домах", - добавили в департаменте. Во дворах сделали асфальтобетонные проезды, парковки, пешеходные дорожки и тротуары, установили детское игровое оборудование.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).