Слет молодых литераторов пройдет в Нижегородской области

ТАСС, 27 августа. Слет молодых литераторов пройдет с 28 по 30 августа в селе Большое Болдино Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура". Он соберет 100 авторов со всей России, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В 2020 году на конкурс было подано более 800 заявок из 42 регионов страны. Для участие в слете отобраны 100 молодых авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ульяновской, Тульской областей, Татарстана, Чувашии и других регионов.

"Слет будет организован в формате палаточного лагеря, разбитого у озера между селом Большое Болдино и заповедной рощей Лучинник. Участников ожидает насыщенная программа: тренинги, мастер-классы, концерты и обсуждения. Все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

Участники слета получат оценку своего творчества от известных писателей, музыкантов и поэтов. В этом году в их числе будут председатель Союза писателей России Николай Иванов, писатель, доцент Литературного института им. А. М. Горького Андрей Геласимов, пушкинист Валерия Белоногова и другие. По итогам отборочных туров жюри определит 12 победителей по направлениям "Проза", "Поэзия" и "Авторская песня".

Нижегородская область находится на втором этапе снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В регионе разрешена работа магазинов, уличная торговля, посещение кинотеатров, фитнес-клубов, спа (с ограничением по числу человек). Кроме того, в регионе разрешено возобновить межрегиональные соревнования. Отдельные культурные и спортивные мероприятия регионального, общероссийского и международного значения с присутствием людей разрешено проводить после того, как получено разрешение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В Нижегородской области, по данным на 27 августа, подтверждено 27 129 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 24 298 человек выписаны после выздоровления, 456 пациентов умерли.

О нацпроекте

Нацпроект "Культура" рассчитан на период до 2024 года и включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Целью реализации нацпроекта как на федеральном, так и на региональном уровнях для всех субъектов России является увеличение к 2024 году числа посещений организаций культуры на 15% и числа обращений к цифровым ресурсам культуры в пять раз.