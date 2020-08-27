В Калининград в этом году по программе "Земский учитель" приехали 18 педагогов

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области привлекли в регион 18 педагогов по программе "Земский учитель", включенной в национальный проект "Образование". Об этом сообщила в четверг в рамках открывшегося в регионе межрегионального педагогического форума "Человек в цифровом мире" министр образования области Светлана Трусенева.

"В этом году по программе "Земский учитель" к нам приехали 18 педагогов по математике, географии, информатике, биологии, химии, технологии, иностранным языкам и в начальную школу. Этот проект позволил нам приступить к разработке отдельной кадровой программы для принятия мер поддержки выпускников и студентов, которые учатся у нас и готовы работать в школах. Поддержим стипендиями тех студентов, которые заключат договоры с образовательными организациями, имеющими вакансии, выпускников вузов и колледжа при первом устройстве на работу в школы нашего региона. Также предусмотрим гранты в отношении педагогических работников-наставников, их опыт и знания помогут скорейшему становлению молодежи в профессии", - сообщила Светлана Трусенева.

Программу "Земский учитель" разработали по поручению президента РФ Владимира Путина и стала частью национального проекта "Образования". Предложение о поддержке педагогов в небольших населенных пунктах глава государства озвучил в феврале 2019 года в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Официально программа стартовала в начале 2020 года. Она предназначена для обеспечения преподавательскими кадрами сельских районов и малых городов страны (до 50 тыс. человек). Учителя, ставшие участниками программы и переехавшие в выбранное место работы, получат от государства по 1 млн рублей, а переехавшие на Дальний Восток - по 2 млн рублей.

Форум "Человек в цифровом мире" прошел в Калининграде в рамках традиционной августовской педагогической конференции. Участники обсудили задачи, стоящие перед педагогами в новом учебном году, и возрастающую роль цифровых технологий в учебном процессе.