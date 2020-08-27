Первый в Карелии цифровой сканер микропрепаратов приобрели для онкодиспансера

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Республиканский онкодиспансер в Карелии оборудовали двумя высокотехнологичными микроскопами, а также первым в регионе сканером микропрепаратов, позволяющим оперативно устанавливать диагноз пациенту. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

"Цифровой сканер микропрепаратов для исследования тканей - единственный в Карелии. Техника позволяет специалистам оцифровывать препараты, архивировать изображения в высоком разрешении, направлять их в электронном виде, например в научно-исследовательские центры для консультации по поводу диагноза", - говорится в распространенном сообщении.

Новое оборудование было закуплено по национальному проекту "Здравоохранение". Сканер одновременно может обрабатывать до 60 изображений. В регионе уже воспользовались его возможностями для консультации со специалистами лаборатории одной из центральных баз федерального уровня. Врачи направили данные со сканера коллегам и подтвердили сложный случай саркомы, что позволило вовремя определить тактику лечения человека.

Как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", региону удается осваивать средства, выделенные по национальному проекту. В 2019 году в республике полностью использовали бюджетные деньги, в этом году на 27 августа из 546 млн рублей контракты на поставку нового оборудования заключены на 535 млн рублей. Из них уже находится в поликлиниках и больницах техника на 261 млн рублей.

"В общей сложности учреждения здравоохранения по нацпроекту должны получить за год 76 единиц медицинского оборудования, 38 единиц - уже используются для диагностики и лечения пациентов", - отметил Охлопков.