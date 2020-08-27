В Карачаево-Черкесии в рамках акции "Вода России" проведут уборку берега реки Псыш

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Уборка на береговой линии реки Псыш в селе Архыз, излюбленном месте отдыха местных жителей и гостей Карачаево-Черкесии, проведут 29 августа в рамках акции "Вода России", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии.

"Акция по уборке Мостовой поляны на берегу реки Псыш пройдет 29 августа. Участниками акции станут сотрудники Минприроды КЧР и подведомственных организаций, администрация Зеленчукского района, рекордсмен Книги рекордов России Марат Узденов и его команда Uzdenovtopteam, экологические добровольцы", - рассказали в министерстве.

Поляна у берегов реки является местом массового отдыха местного населения и гостей республики. Уборка пройдет с раздельным сбором отходов, вывоз осуществит региональный оператор.

Всего в 2019 году в проведенных на территории Карачаево-Черкесии акциях приняли участие около 10 тыс. человек, убрали 87 км береговой линии на более чем 20 водных объектах.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.