В Улан-Удэ осенью откроется отделение дневного пребывания для пожилых

УЛАН-УДЭ, 28 августа. /ТАСС/. Отделение дневного пребывания для пожилых и инвалидов откроется в Улан-Удэ по нацпроекту "Демография". В новом учреждении с подопечными социальных служб будет заниматься специально обученный персонал, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.

Дневной стационар готов к работе, он откроется после снятия ограничительных мер, действующих в связи с пандемией коронавируса - они продлены властями региона до конца сентября.

"Наша республика стала регионом, где в пилотном режиме с 2020 года реализуется программа по созданию системы долговременного ухода. Уже обучены специалисты, определена потребность каждого подопечного - всего их более 350, составлены индивидуальные программы оказания помощи, социальных услуг. Для дневного отделения выделено помещение, произведен ремонт", - сообщили в министерстве. "Для каждого подопечного разработаны индивидуальные планы ухода, которые содержат мероприятия по медицинскому и социальному сопровождению, по комплексной реабилитации, психологической поддержке и досугу. Цель - улучшить качество и продлить продолжительность жизни человека", - отметили в Минсоцзащиты.

Отделение сможет принимать до 15 человек в день, в том числе людей с когнитивными нарушениями. Пожилых и инвалидов в дневной стационар и обратно домой будет доставлять специальный автобус.

Всего на создание системы долговременного ухода в Бурятии из федерального бюджета до 2022 года будет выделено 237 млн рублей, из республиканского - около 5 млн рублей. В 2020 году в пилотный проект вошли город Улан-Удэ и ближайший к столице Бурятии Заиграевский район. Сегодня каждый пятый житель республики - человек старшего поколения, прогнозируется, что старение населения приведет к дальнейшему увеличению доли пожилых граждан, при этом опережающими темпами будет расти число людей в возрасте 80 лет и старше.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента Владимира Путина, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Общий бюджет нацпроекта - 3,1 трлн рублей.