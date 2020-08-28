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Новосибирск дополнительно получил около 360 млн рублей на ремонт дорог

Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, часть средств пойдет на досрочное начало работ, которые были запланированы на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Новосибирск дополнительно получил 359 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию нескольких дорог, среди которых крупные автотрассы и выезды из города, сообщил в пятницу журналистам мэр Анатолий Локоть.

"Дополнительно в Новосибирск поступают 159 млн рублей для выполнения работ по национальному проекту ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"]. Предполагается, что в ближайшее время будет решение [о том, чтобы] дополнительно [выделить] еще 200 млн рублей, то есть мы получаем дополнительную такую надбавку - 359 млн рублей", - сказал Локоть.

Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, которые соединяют центр Новосибирска с быстрорастущими районами на периферии города. Расширение этих дорог позволит снизить загруженность в час пик и решить проблему автомобильных пробок.

Мэр уточнил, что деньги будут использованы на те объекты, работы на которых ведутся в 2020 году, а также на досрочное начало работ, которые были запланированы на 2021 год. Это в первую очередь земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации. Среди реконструируемых дорог три крупные автомагистрали: 2-я Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе. Кроме того, дополнительное средства выделены еще на две улицы, где проходит капитальный ремонт:- Большая и Владимировская, на которой, по словам мэра, построят первую в центральной части Новосибирска велодорожку.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии города, более 35 млн рублей дополнительно выделят на реконструкцию ул. Большой и 2-й Станционной, около 27 млн рублей - ул. Кедровой, 35 млн руб. - Гусинобродского шоссе. Около 18 млн рублей необходимо для завершения работ и установки приборов фото- и видеофиксации на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей и 44 млн рублей - для завершения работ на ул. Владимировской.

Средства, которые Новосибирск получил по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году (около 1,7 млрд рублей - прим. ТАСС), позволят отремонтировать около 40 км дорог. В прошлом году на ремонт дорог город получил 1,15 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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