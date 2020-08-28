Новосибирск дополнительно получил около 360 млн рублей на ремонт дорог

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Новосибирск дополнительно получил 359 млн рублей из федерального бюджета на реконструкцию нескольких дорог, среди которых крупные автотрассы и выезды из города, сообщил в пятницу журналистам мэр Анатолий Локоть.

"Дополнительно в Новосибирск поступают 159 млн рублей для выполнения работ по национальному проекту ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"]. Предполагается, что в ближайшее время будет решение [о том, чтобы] дополнительно [выделить] еще 200 млн рублей, то есть мы получаем дополнительную такую надбавку - 359 млн рублей", - сказал Локоть.

Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, которые соединяют центр Новосибирска с быстрорастущими районами на периферии города. Расширение этих дорог позволит снизить загруженность в час пик и решить проблему автомобильных пробок.

Мэр уточнил, что деньги будут использованы на те объекты, работы на которых ведутся в 2020 году, а также на досрочное начало работ, которые были запланированы на 2021 год. Это в первую очередь земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации. Среди реконструируемых дорог три крупные автомагистрали: 2-я Станционная, Кедровая и Гусинобродское шоссе. Кроме того, дополнительное средства выделены еще на две улицы, где проходит капитальный ремонт:- Большая и Владимировская, на которой, по словам мэра, построят первую в центральной части Новосибирска велодорожку.

Как говорится в сообщении пресс-службы мэрии города, более 35 млн рублей дополнительно выделят на реконструкцию ул. Большой и 2-й Станционной, около 27 млн рублей - ул. Кедровой, 35 млн руб. - Гусинобродского шоссе. Около 18 млн рублей необходимо для завершения работ и установки приборов фото- и видеофиксации на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей и 44 млн рублей - для завершения работ на ул. Владимировской.

Средства, которые Новосибирск получил по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году (около 1,7 млрд рублей - прим. ТАСС), позволят отремонтировать около 40 км дорог. В прошлом году на ремонт дорог город получил 1,15 млрд рублей.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватывает 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта регионами за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено 440,9 млрд рублей.