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Экспорт сахара из Краснодарского края увеличился более чем в восемь раз в 2020 году

На международный рынок поставлено около 270 тыс. тонн продукта

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Кубанские предприятия с начала 2020 года поставили на международный рынок около 270 тыс. тонн сахара, увеличив объем экспорта более чем в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продукция поставляется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", говорится в сообщении, опубликованном в четверг на официальном сайте администрации Краснодарского края.

"В этом году экспорт кубанского сахара увеличился более чем в восемь раз. Предприятия уже поставили на международный рынок порядка 270 тыс. тонн продукта <…> Продукция поставляется в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Всего в этом году Кубань планирует поставить товары на $2,5 млрд" - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, экспортная выручка увеличилась на $80,3 млн. Основными импортерами являются страны СНГ, Турция, Монголия, Албания, Израиль, Ливан. Увеличение экспортных поставок объясняется общим развитием переработки сахара в крае, отметили в ведомстве.

"С 2015 года этой отрасли по поручению губернатора уделяется особое внимание. Краевые власти оказали поддержку заводам в восстановлении деятельности, поисках новых инвесторов. В результате после двух лет простоя была возобновлена работа сахарного комбината в Курганинском районе. Удалось сохранить завод в Павловском районе, который с 2008 года находился в состоянии банкротства", - добавили в пресс-службе.

Сообщается, что в этом году предприятия региона уже приняли более 1,2 млн тонн сырья, выработано больше 130 тыс/тонн сахара. При этом согласно плану на год необходимо изготовить 1,2 млн тонн продукта при потребности края в 240 тыс/тонн. Такие объемы производства позволяют аграриям направлять продукцию на внешние рынки.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

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