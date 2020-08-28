Почти 1,5 млн семей с детьми до трех лет получают выплаты по нацпроекту

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ежемесячные выплаты в рамках нацпроекта "Демография" получает почти 1,5 млн семей с детьми до трех лет с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в семье. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

"Выплаты на детей до трех лет получают почти 1,5 млн семей. Пособия в размере регионального прожиточного минимума на ребенка начисляются семьям с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека в рамках нацпроекта "Демография", - сообщили в министерстве.

В Минтруде отметили, что на текущий день выплаты на первого ребенка получают 798 тыс. семей. "Такие пособия выплачиваются родителям напрямую из средств федерального бюджета. При обращении за выплатой, пособие назначается сразу на год", - уточнили в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, если выплата была назначена и подошел срок продления, то с 1 апреля по 1 октября 2020 года выплаты на первого и второго ребенка продлеваются автоматически, без обращения в органы соцзащиты.

На второго ребенка ежемесячные пособия получают 179,5 тыс. семей. "Деньги на второго ребенка выплачиваются из средств материнского капитала. Для получения этих пособий необходимо обращаться в Пенсионный фонд России", - пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в министерстве, еще 517 тыс. семей получают выплаты на третьего и последующих детей. Эти выплаты осуществляются за счет средств федерального и регионального бюджетов.

С 2020 года увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта "Демография". Как напомнили в Минтруде, это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Если прежде родители получали дополнительные средства до достижения ребенком 1,5 лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов.