Первые виртуальные концертные залы появятся в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /ТАСС/. Виртуальные концертные залы появятся в двух городах Приморья. Оборудование для организации качественных онлайн-трансляций музыкальных исполнителей поступит в учреждения культуры в 2021 и 2022 годах, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Виртуальные концертные залы создадут в Приморье. Учреждения культуры предполагается оборудовать аппаратурой для организации качественных онлайн-трансляций, позволяющей видеть и слышать выступления отдельных артистов и целых творческих коллективов в режиме реального времени или в записи. Учреждения, где создадут виртуальные концертные залы, отобрали на соответствующем конкурсе в рамках национального проекта "Культура". Победителями отбора, в котором принимали участие профильные организации из разных регионов страны, стали централизованная библиотечная система Лесозаводска и детская школа искусств №1 имени Сергея Прокофьева во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Министр культуры и архивного дела региона Елена Бронникова отметила, что создание таких залов позволит сделать академическое музыкальное искусство более доступным для жителей Приморья. "Учреждения, которые выиграли конкурс, получат по одному миллиону рублей на создание виртуальных концертных залов: Лесозаводск - в 2021 году, Владивосток - в 2022 году", - сказала Бронникова.

Национальный проект "Культура" направлен на улучшение инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. Достичь результатов в регионе планируют за счет проведения капитального ремонта объектов культуры и оснащения их современным оборудованием. Кроме того, в задачи нацпроекта входит увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность через реализацию творческих инициатив и рост числа обращений к цифровым ресурсам культуры.