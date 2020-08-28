Число участников нацпроекта по производительности на Кубани увеличится втрое

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют более чем в три раза увеличить число предприятий региона, которые участвуют в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости" к 2024 году. Об этом в ходе рабочего совещания под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова в рамках мониторинга реализации нацпроекта в Краснодарском крае сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня у нас в проекте участвует 101 предприятие региона, в 2024 году это количество должно быть не менее 349. Если по-честному, это третий показатель после Татарстана и Санкт- Петербурга", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что благодаря нацпроекту в ряде предприятий региона уже удалось увеличить рост прибыли и повысить зарплаты своим сотрудникам. "Нам важно не останавливаться и максимально наращивать производительность труда. Сокращение издержек позволяет предприятиям получать прибыль и повышать зарплаты, это очевидно", - добавил глава региона.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" является продолжением одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.