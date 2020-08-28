Воронежские власти потратят 1,4 млрд рублей на развитие сельских территорий в этом году

ТАСС, 28 августа. Воронежская область направит 1,4 млрд рублей на реализацию государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" до конца года. Средства пойдут на работу над обеспечением населения доступным и комфортным жильем, развитием рынка труда, созданием и развитием инфраструктуры на селе, сообщили в пятницу в пресс-службе Воронежской областной думы.

"В селе Каширском председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов принял участие в совещании, на котором обсудили ход реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в регионе, а также реализацию комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды населенных пунктов Воронежской области. В частности, было отмечено что в 2020 году на реализацию госпрограммы выделено 1,4 млрд рублей. Средства были распределены по трем направлениям - на создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда, создание и развитие инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом этапе до конца года планируется ввести более 6 тыс. кв. м жилья - свои жилищные условия смогут улучшить 108 сельских семей из 27 районов области, в том числе 68 семьям жилье предоставят по договорам найма.

Кроме того, по данным пресс-службы, уже выдали 314 кредитов на общую сумму 600 млн рублей в рамках льготной сельской ипотеки (под 3%). "Также рамках федеральной программы до конца года предполагается построить пять автодорог в четырех муниципальных районах протяженностью около десятка километров. Этот инфраструктурный проект общей стоимостью 267 млн рублей позволит обеспечить ввод в эксплуатацию и работу четырех молочных комплексов и одного предприятия по переработке, хранению и отгрузке сельскохозяйственной продукции, что создаст в общей сложности 400 новых рабочих мест, а также даст экономике региона 8 млрд рублей", - сообщили также в региональном парламенте.

Оценить практические вопросы комплексного развития сельских территорий, в том числе в рамках реализации национальных проектов, председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов смог лично в ходе дальнейшей поездки по сельским территориям региона. Он отметил, что в регионе идет активная работа по созданию комфортной и привлекательной среды, в тесном взаимодействии исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления при непосредственном участии жителей.