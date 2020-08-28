В Ленинградской области осенью этого года восстановят леса на площади 10 тыс. га

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Лес на площади 10 тыс. га будет восстановлен в осеннем сезоне в Ленинградской области в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"В начале сентября в Ленинградской области стартует осенний лесокультурный сезон. Мероприятия по лесовосстановлению будут проведены на площади порядка 10 тыс. га. В настоящее время в лесничествах региона завершается подготовка почв под лесные культуры", - сообщили в пресс-службе.

К началу сезона был проведен агротехнический уход за посадками прошлых лет на площади более 6,8 тыс. га. В пресс-службе добавили, что план на весенний сезон в регионе в рамках нацпроекта был выполнен на 108%.

Ранее ТАСС сообщал, что всего в 2020 году на территории области планируется высадить 21,2 млн деревьев на площади 17,7 тыс. га в рамках лесовосстановительных работ. В 2019 году соотношение площадей сплошных рубок и лесовосстановления на территории субъекта РФ составило 94%, а план по восстановлению лесов был перевыполнен на 14%. Регион вошел в тройку лидеров среди регионов РФ по объемам посадки леса.

На выполнение федерального проекта "Сохранение лесов" в бюджете правительства Ленинградской области предусмотрено более 105 млн рублей. Средства направляются на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, а также на мероприятия по лесовосстановлению.