В Рязани открыли первый активный физкультурный маршрут по исторической части города

ТАСС, 28 августа. Физкультурный маршрут "Кремлевский" протяженностью в 10 км, который войдет в социально-культурный проект "Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области", в пятницу открылся в центре Рязани. По данным областных властей, его создание будет способствовать достижению показателей нацпроекта "Демография".

"Открытие первого физкультурного маршрута "Кремлевский" являться отправной точкой в создании сети таких маршрутов в Рязанской области, адаптированных для трекинга, занятий скандинавской ходьбой, бегом и другими видами спорта. Эта работа ведется в рамках федеральной программы "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография". Президентом поставлена задача добиться вовлечения в систематические занятия физкультурой и спортом не менее 70% населения, и мы к этому стремимся", - приводятся в сообщении слова губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Маршрут протяженностью в 10 км берет начало в Центральном парке культуры и отдыха и проходит по центральной исторической части города: ул. Яхонтова, Мичурина, Горького, Брюссеирскому мосту, Лыбедскому бульвару. Финальная точка - Рязанский Кремль. На протяжении маршрута установлены указатели и информационные таблички, рассказывающие о достопримечательностях, располагающихся по ходу движения, а также о полезные фактах занятий ходьбой.

"Кремлевский" стал первым представленным маршрутом в рамках социально-физкультурного проекта "Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области". Как отметил Любимов, в 2020 году они создали на территории 13 муниципальных образований, а к 2024 году проект охватит все муниципалитеты области.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.