МЭР уберет верхний порог по выручке для участия в нацпроекте по производительности труда

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует при актуализации паспорта нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" отказаться от верхней границы выручки, чтобы привлечь крупный бизнес к его реализации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития по итогам встречи министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионального бизнеса в Краснодаре.

"Ряд краснодарских предприятий с выручкой более 30 млрд рублей выразил заинтересованность во вступлении в нацпроект. Министр подчеркнул, что при актуализации паспорта нацпроекта планируется учесть эти пожелания и отказаться от верхней границы выручки. Нижняя граница дохода при этом останется прежней", - говорится в сообщении.

Также Решетников отметил, что на данный момент обсуждается возможность включить в контур нацпроекта новые отрасли - торговлю и туризм.

"Вопросу цифровизации мы сейчас уделяем большое внимание и уже в 2020 году планируем в рамках нацпроекта по производительности реализовать пилотное внедрение цифровых сервисов, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и повышение производительности труда в рамках цифровой экосистемы", - заявил глава Минэкономразвития.

По данным министерства, в реализации мероприятий нацпроекта в 2020 году приняли участие 64 субъекта РФ при плановом показателе - 43. Всего к участию в нацпроекте привлечено 1662 средних и крупных предприятия базовых несырьевых отраслей экономики.