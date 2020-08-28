Пермский край и АНО "Цифровая экономика" договорились сотрудничать в цифровизации региона

ТАСС, 28 августа. Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Евгений Ковнир подписали соглашение о сотрудничестве, ключевой целью которого станет развитие в регионе новых технологий в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом в пятницу сообщается на сайте губернатора и правительства края.

"Правительство Пермского края и АНО "Цифровая экономика" заключили соглашение о сотрудничестве. Его ключевой целью станет цифровизация региона и развитие в нем новых технологий в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Церемония подписания прошла на четвертом заседании Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. По соглашению планируется, что эксперты в области цифровой экономики проведут стратегическую сессию "Цифровая прокачка Пермского края". Российские ИТ-компании и госорганы сформируют целевые показатели цифровой трансформации приоритетных для края отраслей. По итогам мероприятия эксперты определят решения для внедрения в регионе в IV квартале текущего года.

Национальная программа "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность".