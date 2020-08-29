В 21 муниципалитете Приморья оборудуют лыжные базы

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Лыжные базы в рамках нацпроекта "Демография" обустроят в 21 муниципалитете Приморья. На развитие этого вида спорта в 2020 году из краевого бюджета направили более 60 млн рублей, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Более 1 200 комплектов лыж и 19 контейнеров для хранения инвентаря закуплены по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Лыжные базы оборудуют в 21 муниципалитете региона в рамках национального проекта "Демография", любители спорта смогут воспользоваться инвентарем бесплатно", - сообщила пресс-служба.

В частности, лыжная база "Салют" в Арсеньеве и лыжный центр в селе Калиновка в Спасске-Дальнем получат комплекты лыж различных размеров и новые ратраки - специальные транспортные средства для подготовки лыжных трасс, также здесь обустроят административные помещения. После модернизации на лыжных базах смогут готовиться к соревнованиям сборные команды Приморья по лыжным гонкам.

Во Владивостоке лыжный центр планируется создать на острове Русском в районе поселка Канал. На средства краевого бюджета для него купят 200 комплектов лыж, системы оснежения и электронного хронометража "Старт-финиш", техническое оборудование, построят административные модули и раздевалки. Еще для 18 муниципалитетов будут приобретены по 50 комплектов лыж с ботинками и контейнеры для хранения инвентаря. Сейчас в городах и селах создают новые и возрождают старые трассы, готовят их к предстоящему зимнему сезону.

"Развитие лыжного спорта в крае будет способствовать увеличению числа приморцев, предпочитающих здоровый и активный образ жизни, а также достижению приморскими спортсменами высоких результатов на краевых, дальневосточных и всероссийских соревнованиях", - процитировала пресс-служба министра физической культуры и спорта края Жана Кузнецова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.