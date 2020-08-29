Хуснуллин: кассовое освоение по дорожному нацпроекту в ПФО выше, чем по стране

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Кассовое освоение по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приволжском федеральном округе (ПФО) составляет 55,6%, тогда как в целом по России показатель оценивается в 48,1%. Об этом заявил в субботу заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию ПФО, говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера.

"В Приволжском федеральном округе одни из самых высоких показателей исполнения национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги": кассовое освоение - 55,6%, в то время как по России в целом 48,1%. Процент выполнения дорожных работ в округе составляет 71,4 %, по России - 67,4%", - цитирует Хуснуллина пресс-служба.

Он выразил уверенность, что строительная отрасль должна становиться драйвером развития экономики и отметил, что в целом субъекты ПФО "работают хорошими темпами". По словам Хуснуллина, по жилью показатели округа также выше общероссийских. Он уточнил, что большой толчок к развитию ПФО должна дать трасса М12, строительство которой начнется в ближайшее время.

В совещании участвовали полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, высшие должностные лица регионов ПФО.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.