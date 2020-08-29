В Удмуртии открыли ледовую арену

ИЖЕВСК, 29 августа. /ТАСС/. Крытую ледовую арену, построенную по нацпроекту, открыли в городе Воткинске в Удмуртии, на ней свои тренировки смогут проводить в том числе фигуристы, а также местная команда по хоккею с мячом "Знамя-Удмуртия", которая выступает в высшей лиге. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Долгожданный объект для всех жителей города и соседних населенных пунктов построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Крытый каток сможет вместить 410 зрителей, 120 человек во время массового катания и 50 спортсменов в рамках тренировок. На прилегающей территории подготовлено 105 парковочных мест. Стоимость строительства объекта - 279 млн рублей, из них 239 млн рублей из федерального бюджета и 40 млн рублей - республиканского", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил глава республики Александр Бречалов, которого цитирует пресс-служба, в 2017 году во время посещения Воткинска, горожане сообщили ему, что хоккейная команда "Знамя-Удмуртия" была вынуждена ездить на тренировки в соседние регионы. Позднее Бречалов на встрече с президентом страны рассказал о проекте. "Владимир Путин поддержал проект и поручил выделить вне плана дополнительные средства на строительство круглогодичного профессионального льда <…> С появлением такой профессиональной площадки больше шансов, что в республике вырастут новые чемпионы, такие как Алина Загитова или Александр Овечкин", - сказал он.

"Открытие ледовой арены очень значимо для жителей Воткинска, в городе развиты большие хоккейные традиции. У нас проводятся чемпионаты города по хоккею с шайбой и мячом, республиканские и городские соревнования "Золотая шайба", турниры МЧС, первенства Воткинского завода, турнир памяти тренера Александра Болонкина. Завод проводит внутренние соревнования по хоккею с мячом, в которых участвует около 40 команд. Также в городе тренируется команда-чемпион России высшей лиги "Знамя-Удмуртия", которая проводит около 16-18 игр за сезон и собирает около 700 зрителей", - рассказал директор спортивной школы "Знамя" Алексей Пищиков, по словам которого, на арене в дальнейшем планируются занятия по хоккею с шайбой и мячом, секции фигурного катания, тренировки команд мастеров, любительской команды ночной лиги, а также массовое катание для горожан.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет нацпроекта составит 3,1 трлн рублей.