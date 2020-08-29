Хуснуллин: в Татарстане практически выполнена программа по дорожному нацпроекту

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в стране по выполнению нацпроектов в жилищном и дорожном строительстве, несмотря на трудности, вызванные пандемией коронавируса. Программа нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в регионе выполнена практически в полном объеме, сообщил журналистам в субботу вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Приволжский федеральный округ идет в целом по стране с опережением всех других федеральных округов по вводу жилья - несмотря на пандемию, несмотря на временную задержку, ситуация лучше. Особо хочу отметить Татарстан, Татарстан у нас, во-первых, идет в лидерах по жилищному строительству, идет в лидерах по безопасным и качественным дорогам - программа практически выполнена в плановом объеме. И до конца года все дополнительные деньги, которые мы передали из федерального бюджета, мы уверены, что они будут освоены, жители получат дополнительные дороги и дополнительные транспортные объекты", - сказал он.

Ранее в субботу Марат Хуснуллин провел в Казани совещание по социально-экономическому развитию ПФО. На нем он сообщил, что кассовое освоение по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приволжском федеральном округе (ПФО) составляет 55,6%, тогда как в целом по России показатель оценивается в 48,1%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.