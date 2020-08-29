В КЧР в рамках акции "Вода России" с берега реки Псыш собрали 340 мешков мусора

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Госслужащие, сотрудники общественных организаций и добровольцы провели уборку мусора на береговой линии реки Псыш в селе Архыз, излюбленном месте отдыха местных жителей и гостей Карачаево-Черкесии, в рамках акции "Вода России" и собрали 340 мешков мусора. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии.

"Сегодня состоялась акция по уборке Мостовой поляны на берегу реки Псыш в селе Архыз. В акции приняли участие 220 человек: сотрудники Минприроды КЧР и подведомственных учреждении, представители администрации Зеленчукского района, команда Uzdenovtopteam, работники фонда "Территория милосердия", организации "КЧР - территория жизни", бойцы ММА и добровольцы. Всего собрано 340 мешков мусора", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что уборка территории проходила в рамках акции "Вода России". Поляна у берегов реки является излюбленным местом отдыха местного населения и туристов. Уборка прошла с раздельным сбором отходов, вывоз мусора осуществил региональный оператор.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2019 году в проведенных на территории Карачаево-Черкесии акциях приняли участие около 10 тыс. человек, убрано 87 км береговой линии на более чем 20 водных объектах.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.