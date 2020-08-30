В Туломе Мурманской области реконструируют водозаборные сооружения до конца года

ТАСС, 30 августа. Реконструкция водозаборных сооружений в поселке Туломе Мурманской области в рамках нацпроекта "Экология" завершится до конца года, говорится в сообщении Министерства энергетики и ЖКХ региона в воскресенье. На капитальную реконструкцию действующего здания и строительство новой насосной станции направлено 75 млн рублей.

"Масштабная реконструкция водозаборных сооружений в Туломе идет в рамках национального проекта "Экология". <…> На сегодняшний день смонтирован водовод, в имеющемся здании водоочистки установлено новое инженерное оборудование, в новом здании выполнены работы по устройству полов, перегородок, подготовлены места для установки оборудования водоочистки, продолжаются монтаж вентиляции. Завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на конец 2020 года", - говорится в сообщении. Параллельно производится благоустройство прилегающей территории.

Общая стоимость реконструкции объекта составляет более 75 млн рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. В рамках контракта предусмотрена капитальная реконструкция существующего здания и строительство новой насосной станции.

Нацпроект "Экология" включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".