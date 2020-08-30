Иностранцы смогут принять участие в фестивале "Таврида - АРТ" благодаря онлайн-форматам

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Участники из других стран смогут присоединиться к фестивалю "Таврида - АРТ" онлайн, в том числе записать свой стрим, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

Фестиваль "Таврида - АРТ" традиционно будет включать в себя несколько мероприятий. Например, на 4-6 сентября заявлен фестиваль стримов и концертов во дворах, где ожидаются тысячи участников.

"В работе онлайн-платформ, в стримах, концертах могут принимать участие ребята из других стран. И мы их ждем и приглашаем", - сказал он. Першин отметил, что активности с использованием возможностей интернета "Таврида" запускала и ранее. Например, весной, когда россияне находились на самоизоляции из-за коронавируса, было проведено множество мастер-классов, прямых трансляций от музыкантов и других творцов.

"Мы не измеряли количество стран по совокупности всех проектов. Но, например, только в проекте "Жить" [участникам предлагали придумать и спеть куплет-продолжение для песни Игоря Матвиенко "Жить", поводом для акции стала пандемия коронавируса] у нас участвовали ребята из 30 стран ", - добавил собеседник агентства.

В 2020 году участниками фестиваля "Таврида - АРТ" станут 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств - резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ. В рамках фестиваля ожидается съемка шоу-концерта "Таврида вдохновляет", а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие "Мы вместе". Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес".

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 года по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.