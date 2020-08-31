В Дальневосточном федеральном округе за год открыли четыре тысячи счетов эскроу

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Число открытых за год счетов эскроу в Дальневосточном федеральном округе достигло чектырех тысяч, сейчас на них аккумулировано 14,5 млрд рублей. Почти половина открытых счетов приходится на Приморский край, сообщила в понедельник пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России.

"На Дальнем Востоке в июле было открыто 610 счетов эскроу - это самый большой прирост с начала действия обязательной системы привлечения средств в долевое жилищное строительство. В общей сложности за год количество открытых счетов выросло до 4 тыс. Почти половина из них приходится на Приморский край - 1,7 тыс. В Хабаровском крае дольщики открыли 842 счета эскроу, на Сахалине - 706, в Амурской области - 308, в Якутии и Бурятии - 230 и 127 счетов соответственно", - говорится в сообщении.

Общий лимит заключенных между банками и застройщиками кредитных договоров превысил 41,6 млрд рублей, средняя процентная ставка по кредитам застройщикам составила 5,7%. В рамках проектного финансирования на Дальнем Востоке завершили четыре проекта. По ним в Приморье, Якутии и Хабаровском крае раскрыли 46 счетов эскроу. Сумма средств, перечисленных со счетов застройщикам и банкам в погашение предоставленных кредитов, составила 135 млн рублей.

"Сейчас география проектного финансирования охватывает семь дальневосточных регионов. В том числе это Забайкалье, где пока нет открытых счетов эскроу, но уже оформлено три кредитных договора между застройщиками и банками. Всего в макрорегионе заключено 73 таких договора. После первого опроса банков, где могут открываться расчетные счета застройщиков и счета эскроу, их было втрое меньше", - процитировала пресс-служба главного эксперта аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Ирину Баянову.

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.