Сахалинская область планирует за 10 лет полностью отказаться от бензина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 августа. Власти Сахалинской области планируют за 10 лет перевести весь транспорт в регионе на газ и электричество, полностью отказавшись от бензина и дизельного топлива. Об этом в понедельник сообщил губернатор островного региона Валерий Лимаренко в своем докладе на открытии всероссийского патриотического молодежного форума "ОстроVа-2020".

"В течение ближайших 10 лет мы планируем полностью отказаться от бензина и дизельного топлива и ездить только на электричестве, электрических моторах и газомоторном топливе. Это наша цель - мы идем к экологически чистым островам", - заявил Лимаренко.

В настоящее время в Сахалинской области уже имеются 85 электромобилей и специальные заправочные станции для них. Островные власти в целях увеличения количества такого транспорта снизили для владельцев электрокаров транспортный налог на 50%. В дальнейшем плату за такие автомобили планируется полностью отменить. Кроме того, в регионе идет работа по увеличению количества заправочных станций для них. Перевод транспорта на газ и электричество - один из инструментов реализации нацпроекта "Экология", инициированного в 2018 году президентом России Владимиром Путиным.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.