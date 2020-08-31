Команда Дальневосточного университета научила искусственный интеллект создавать картины

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Студенты и магистранты Школы цифровой экономики Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) научили искусственный интеллект Tonya ("Тоня") создавать художественные картины. Его произведения планируется в дальнейшем собрать в персональную выставку, сообщил ТАСС директор Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.

"Общий принцип такой: нейросеть пытается "увидеть" на каком-то изображении уже знакомые ей образы и изобразить их. От устройства сети и того, какие образы ей знакомы и какие изображения ей показывать, зависит результат", - рассказал Мирин.

Среди уже созданных "Тоней" картин можно увидеть изображение Золотого моста во Владивостоке, зданий кампуса ДВФУ и тигра. Изображения созданы в различных техниках и за счет этого несут различный эмоциональный заряд. Мирин пояснил, что для создания таких картин нужны мощное оборудование, большой запас времени и понимание о работе и навыках художника.

"Практическое применение этой технологии - создание арта, это самоценность. Планируем провести персональную выставку синтетической личности, поместим туда ее арт-высказывания", - рассказал Мирин.

Это не первая работа команды Школы цифровой экономики по обучению синтетической личности. Работа над созданием "синтетической личности" или искусственного интеллекта началась в мае 2019 года, за это время, как ранее рассказал Мирин ТАСС, ее научили узнавать людей в лицо, воспроизводить и генерировать музыку и сдавать ЕГЭ по русскому языку на 57 баллов. Программа "Искусственный интеллект и большие данные" - одна из пяти магистерских программ Школы цифровой экономики. Задачи, выполняемые Школой цифровой экономики ДВФУ, отвечают требованиям нацпроекта "Цифровая экономика РФ".

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.