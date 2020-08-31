Сельская ипотека в Якутии показала высокую востребованность

ЯКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Программа льготного ипотечного кредитования на селе показала высокую востребованность в Якутии на фоне высокой доли селян в составе населения, ее объемы могут составить порядка 3-3,5 млрд рублей. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник председатель Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

"Программа показала востребованность среди населения Якутии. Это и не удивительно, ведь в Якутии, помимо высокой доли селян, фиксируется рост численности населения. Высокие показатели рождаемости в Республике Саха (Якутия) обеспечиваются высоким значением суммарного коэффициента рождаемости в сельской местности (2,8 при значении 1,67 среди городского населения). Селяне строятся. Разумеется, как и везде, в селах тоже дома стареют, приходят в негодность, в семьях дети вырастают и нуждаются в собственном жилье, да и в целом люди хотят жить в более благоустроенных домах", - считает председатель парламента республики.

Объем ипотечного кредитования для сельских районов Якутии имеет высокий потенциал роста и может достичь 3,5 млрд рублей, считает Гоголев. "По нашей республике объем строительства жилых домов в сельской местности по итогам 2019 года составил 150 567 кв. м, а в первом полугодии 2020 - 65 286 кв. м. В среднем на одного селянина приходится 23,4 кв.м. жилья, значит, примерно 750 семей ежегодно вводят новые сельские дома. Объем кредитования может составлять 3-3,5 млрд рублей", - сказал Гоголев.

Темпы кредитования

Банки с начала года одобрили 152 заявки на получение льготного ипотечного кредита в сельской местности на общую сумму в размере 427 млн рублей в Якутии. "С начала года Россельхозбанк принял 901 заявку жителей Якутии на сумму 2,3 млрд рублей, из которых 152 заявки одобрены на сумму 427 млн рублей. Выдано 75 кредитов на сумму 174,4 млн рублей. Сбербанк на сегодня получил 24 заявки, выдал один кредит, положительные решения приняты по 11 заявкам", - рассказал Гоголев.

По его словам, сельская ипотека наиболее востребована в крупных сельских поселениях республики и в районах рядом с городами.

Спикер парламента считает необходимым увеличение финансирования программы сельской ипотеки. "Кроме того, необходимо внимательно посмотреть возможность поддержки индивидуального жилищного строительства, в том числе через национальный проект "Жилье и городская среда", - добавил собеседник агентства.

О программе

Согласно условиям программы сельской ипотеки, объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов России (кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобретение возможно на вторичном рынке у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке - только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Для Дальневосточного федерального округа максимальная сумма кредита составляет 5 млн рублей. Максимальный срок кредита - 25 лет, первоначальный взнос - минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

22 июля, выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, премьер-министр Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. По его словам, в рамках программы уже выделили 18,5 млрд рублей.