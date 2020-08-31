В Бурятии оцифруют старинные книги на бурятском языке

УЛАН-УДЭ, 31 августа. /ТАСС/. Старинные книги на бурятском языке - всего около 50 ценных изданий 1920-1930-х годов, хранящихся в Национальной библиотеке Бурятии, - оцифруют по национальному проекту "Культура". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в министерстве культуры республики.

"Электронные копии 50 книжных памятников будут созданы в 2020 году. Результатом работы станет размещение оцифрованных документов из фондов Национальной библиотеки Бурятии в свободном доступе на портале "НЭБ. Книжные памятники" в разделе "Ранние издания на национальных языках, выпущенные на территории России", - сообщили в министерстве.

Оцифроуют первые издания книг на бурятском языке 1920-1930-х годов из коллекции бурятских книг на старомонгольской, латинской и кириллической графике. В прошлом году в электронный вид перевели 40 книжных памятников. Организатором проекта по переводу редких изданий выступает Российская государственная библиотека.

Бурятский язык в России распространен в Бурятии, Иркутской области, Забайкальском крае, где проживают около 74 тыс. этнических бурят. В 2005 году ЮНЕСКО официально признала бурятский язык исчезающим. В начале июня 2020 года во время торжественного открытия нового корпуса Национальной библиотеки Бурятии в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин сказал, что "традиции, обычаи, язык каждого народа, каждого этноса - это абсолютно бесценное богатство России".

Национальную библиотеку Бурятии создали в сентябре 1881 года по инициативе интеллигенции города Верхнеудинска (прежнее название Улан-Удэ). За более чем 130-летнюю историю библиотека превратилась в современный книжный и культурный центр. В ее фондах насчитывается 1,3 млн книг, документов, аудио- и видеоматериалов, в том числе памятники письменности Востока на старомонгольском языке, книги из собраний декабристов, сосланных на поселение в Забайкалье, и многие другие раритеты.

Национальный проект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).