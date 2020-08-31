Новые компьютеры получат школы и техникумы Хабаровского края по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Новые компьютеры и интерактивное оборудование в новом учебном году в рамках нацпроекта "Образование" получат 95 школ и 10 техникумов Хабаровского края. Общая стоимость оборудования превысила 200 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" 95 школ в 15 районах края получат к новому учебному году комплекты компьютерного и интерактивного оборудования. Компьютеры получат и 10 техникумов края. Общая стоимость закупки составила более 206 млн рублей", - говорится в сообщении.

В школах оборудованы мобильные компьютерные классы, интерактивные панели, кроме того, закуплены ноутбуки для учителей и управленцев. Новую технику будут использовать для работы с цифровыми образовательными платформами, кроме того, школам станет доступен маркетплейс цифрового образовательного контента и услуг. Это платформа, созданная по инициативе Минпросвещения РФ, на которой собраны все образовательные сервисы и контент, одобренные экспертами.

"В дальнейшем школы планируют подключить к российской коммуникационной платформе на базе социальной сети "ВКонтакте". Это позволит школьникам, учителям и родителям взаимодействовать в цифровой образовательной среде, организовывать сообщества, проводить видеоконференции и вебинары, использовать чаты", - сообщила пресс-служба.

Помимо этого, 150 школ и техникумов края получат высокоскоростной доступ в интернет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". До 2022 года материально-техническая база цифровой образовательной среды будет обновлена более чем в 300 школах и техникумах края.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.