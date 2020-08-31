Первая в России онлайн-платформа для кастингов будет запущена на фестивале "Таврида - АРТ"

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Первая в России платформа для прохождения кастингов онлайн будет запущена во время фестиваля "Таврида - АРТ" в сентябре. Планируется, что до конца года на ней пройдут около 100 отборов для различных проектов в сфере культуры и искусств, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив", руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

"В рамках фестиваля у нас запускается единственная в России кастинг-платформа. Мы ставим себе цель на этот год - 100 кастингов. И она останется, продолжит действовать [и после завершения "Тавриды - АРТ"]", - сказал Першин.

Он добавил, что еще одним крупным событием в формате онлайн станет фестиваль стримов и оффлайн-концертов во дворах "Таврида рядом".

"Мы ожидаем тысячу прямых трансляций. Фестиваль стримов также продолжит работу [после "Тавриды - АРТ"]", - отметил собеседник.

Он также сообщил, что после завершения событий в бухте Капсель (форум "Таврида" продлится до 10 октября - прим. ТАСС) резиденты "Тавриды" будут реализовывать свои проекты в регионах, а также онлайн.

О фестивале

В 2020 году участниками фестиваля "Таврида - АРТ" станут 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств - резиденты арт-кластера "Таврида" и представители креативных сообществ. В рамках фестиваля ожидается съемка шоу-концерта "Таврида вдохновляет", а также масштабные арт-перформансы, среди которых световое арт-шествие "Мы вместе". Также в эти дни на площадке фестиваля пройдет выставка современного искусства, шоу от национального чемпионата в сфере творческих компетенций ArtMasters и парад маломерных судов с участием трехмачтового фрегата "Херсонес".

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 годы. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.