Центры "Точка роста" откроют в 30 школах Тверской области до конца года

ТАСС, 31 августа. Власти Тверской области планируют до конца года открыть 30 центров "Точка роста" в школах сел и малых городов по нацпроекту "Образование". Они будут работать по цифровому и гуманитарным профилям, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В 2020 году в Тверской области в рамках реализации национального проекта "Образование" начнут работать 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста. Центры создаются в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обучение в центрах будет вестись по направлениям: технология, основы безопасности жизнедеятельности, информатика", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Планируется, что 22 "Точки роста" получат статус муниципальных, а остальные создадут как межрайонные центры коллективного пользования. Их откроют в Торжке, Вышнем Волочке, Нелидовском и Осташковском городских округах, Бежецком, Бельском, Лихославльском и Молоковском районах. "В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Каждый центр оснастят компьютерным оборудованием, в том числе ноутбуками, 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, а также закупят слесарные и ручные инструменты, тренажеры-манекены, мебель. Учителя школ, где откроют "Точки роста" проходят обучение и повышение квалификации на базе регионального технопарка "Кванториум", добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование", бюджет которого составит около 784,5 млрд рублей, охватит период с 2019-го до 2024 год. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.